Лучший интернет-банкинг — премия FinAwards 2018

Finance.ua совместно с порталом «Минфин», а также группой экспертов разработали 11 критериев оценки того или иного интернет-банкинга. Они охватывают как функционал, так и удобство использования сервиса.

Всего на номинацию лучшего интернет-банкинга Украины по версии FinAwards 2018 претендовало 14 банков. Но победил только ПриватБанк (Приват 24).

Private24 предоставляет самый большой спектр функций. Здесь есть и простые переводы на карту, и коммуналка, и бюджетные платежи. В общем, разработчики изрядно постарались, удовлетворив потребности даже самых требовательных клиентов.

Более того, все функции Private24 найти очень просто и быстро. А сам интернет-банкинг — работает, как часы.

«Private 24 — целая экосистема. Мы стараемся удовлетворить все потребности клиентов. Например, есть экосистема для автолюбителей. Им мы предлагаем почти весь спектр услуг — страховки, оплата штрафов, парковки, скоро появятся топливные карты и т.д. Мы всегда стараемся идти от потребностей наших клиентов, и особенно важно, чтобы клиент смог получить сервис всего в два клика», — рассказала руководитель eCommerce проектов ПриватБанка Кристина Кармазина на церемонии вручения премий FinAwards 2018.

Команда Привата не собирается останавливаться на достигнутом и в скором времени представит еще больше «пряников».

«В этом году у нас очень амбициозная стратегия развития Privat24. Она нацелена на привлечение новых клиентов», — добавила Кармазина.