Межбанк: доллар "уронили" к 26,20

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,19/26,22 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и прекращения расширения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 087,47 млн грн к отметке 52 816,0 млн грн, формируя базу для замедления роста курса доллара на торгах межбанка.

Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара несколько понизились, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD, оправдывая опасения для «американца» из-за «похудевшего» гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.

Спустя 18 минут, на 10.32 цена безналичного «американца» на межбанке, сохранив настроение, сузила спред до отметки 26,17/26,19 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами. «Игроки еще не определились в связи с новостями с рынка гривны», – заметил наш гуру.

По состоянию на 11.00 котировки безналичного «американца», пребывая в ступоре, не покинули отметку 26,17/26,19 UAH/USD.

К 11.15 на валютном межбанке без перемен – выход на рынок системных игроков, озадаченных переменами в гривневой ликвидности, не сдвинул курс «американца» с уровня 26,17/26,19 UAH/USD.

Дополуденная небезуспешная попытка коррекции курса безналичного «американца» на межбанке сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса.

На это указывало сохранение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo на прежней отметке (15,00/16,25% годовых) суточной давности. Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,190 / 26,220

евро – 32,412 / 32,449

российский рубль – 0,4288 / 0,4296

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2326 / 1,2327

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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