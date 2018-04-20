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АМКУ увидело сговор на тендере "Укрпочты"

АМКУ увидело сговор на тендере "Укрпочты"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании “Шинные Технологии”, “Интергума-2010” и “Интершина УА” суммарно на 6,4 млн грн за сговор во время проведения “Укрпочтой” торгов на закупку шин. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Общая стоимость закупок Укрпочты составляла более 20 млн грн.

“Участники указанных торгов заменили риски, которые порождает конкуренция, на координацию своего поведения, чем исказили результаты торгов. Однако благодаря совместным скоординированным действиям работников Национального антикоррупционного бюро Украины и Киевского областного территориального отделения АМКУ заговор во время торгов был разоблачен, а участники понесут наказание в виде штрафных санкций”, — говорится в сообщении.

Так, ведомство оштрафовало “Шинные Технологии” на 3 млн грн, ООО “Интергума-2010” на 1,7 млн грн и ООО “Интершина УА” на 1,7 млн грн.

Решение по делу было принято временной административной коллегией АМКУ.

В сообщении отмечается, что конкурс проходил еще в июне и декабре 2015 года.

Напомним, Министерство инфраструктуры согласовало повышение тарифов для “Укрпошты” на прием и доставку периодических печатных изданий. Повышение пройдет в два этапа. С 1 июля тарифы в среднем вырастут на 24,7%. Еще на 19,2% в сравнении с первым этапом вырастут тарифы с 1 января 2019 года.

По материалам Дело
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