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Intel отказывается от производства умных очков

Intel отказывается от производства умных очков

Intel подтвердила, что она планирует закрыть подразделение New Devices Group (NDG) и прекратить разработку своих умных очков Vaunt. Об этом проекте стало известно в феврале.

По данным The Information, в результате этого закрытия будут уволены некоторые сотрудники из команды, которая в настоящее время насчитывает около 200 человек.

В заявлении Intel сказано, что компания продолжает работать над новыми технологиями и устройствами, но не все эти разработки трансформируются в готовые потребительские продукты. Проект Superlight (кодовое название Vaunt) является примером того, как Intel разработала отличающиеся от других потребительские очки дополненной реальности. Но иногда приходится совершать нелёгкий выбор и отказываться от устройств, если динамика рынка не обеспечит поддержку дальнейшим инвестициям.

Ещё несколько месяцев назад Intel планировала запустить программу раннего доступа к Vaunt для разработчиков ближе к концу текущего года. Точные сроки выхода потребительской версии очков не назывались, но к их выпуску планировалось привлечь партнёров с опытом розничных продаж, в том числе среди производителей оправ и линз, чтобы привлечь целевую аудиторию к новому продукту.

По материалам bigmir.net
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