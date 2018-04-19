Розенко поручил ускорить работу по легализации зарплат

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил активизировать работу по легализации неформальной занятости и детенизации заработной платы.

Такую задачу он поставил на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда и соблюдение норм законодательства в части детенизации заработной платы, сообщает Правительственный портал.

«Сегодня все, а особенно молодежь и люди среднего возраста, должны понять, что от того, как они платят взносы сегодня, зависит их будущая социальная защита, их пенсия», – сказал Розенко.

По его словам, прошлогоднее повышение размера минимальной заработной платы до 3200 гривен стало мощным толчком к детенизации заработных плат, но работу в этом направлении необходимо продолжить и усилить. «Абсолютно прекрасно сработало решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн. Это стало толчком к детенизации зарплат. Мы это почувствовали и на доходах местных бюджетов, и на доходах Пенсионного фонда. Мы увидели легализацию рабочих мест, увеличение количества застрахованных лиц, создание десятков тысяч новых юридических лиц. То есть экономика работает, деловая активность растет, но, учитывая количество тех, кто продолжает работать в теневом секторе экономики, нужно активизировать работу, в том числе информационную, в направлении легализации неформальной занятости», – сказал он.