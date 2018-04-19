ЕС ужесточил контроль над криптовалютами

Европейский парламент утвердил ряд новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Европейского союза, среди которых также значится усиление контроля за криптовалютами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Сообщается, что отныне граждане могут получить доступ к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, что будет способствовать недопущению коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от уплаты налогов.

Новые меры также касаются рисков, связанных с подписными картами и криптовалютами. В частности, для прекращения связанной с виртуальными валютами анонимности, платформы обмена ими и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента с должной осмотрительностью, включая требования к проверке клиентов. Помимо этого платформы и поставщики услуг хранения криптовалют будут обязаны зарегистрироваться.

На имплементацию новых норм в национальное законодательство странам Европейского союза будет отведено 18 месяцев.