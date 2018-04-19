Межбанк: доллар подняли к 26,22

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,49 коп., на торгах четверга упал на 7,82 коп., оказавшись на уровне 26,2260 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.11 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,22/26,24, а спустя полчаса, сохранив тренд, доллар вырос к 26,24/26,26 UAH/USD.

К 11.06 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,25/26,27 UAH/USD. Эти цены оказались максимальными за 19 апреля.

С появлением на рынке системных игроков с лотами от $1,0 млн и выше «американец» начал терять в цене, оказавшись по состоянию на 11.47 на отметке

26,22/26,25 UAH/USD.

Эта динамика, вероятно, стала следствием «анонимного» «вмешательства» НБУ в торги посредством платформы Matching СКВ-интервенциями, не допуская заметных перекосов курса пары доллар-гривна. С другой стороны, было мнение, что совершая обязательные продажи части выручки, экспортеры столкнулись с нежеланием импортеров покупать СКВ по запредельным ценам.

Судя по всему, вторая версия отката более реальна, поскольку к 12.22 доллар упал до 26,21/26,24, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.06 на фоне более «узких» котировок – 26,22/26,24 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.15, возобновив с этого часа поэтапное снижение и оказавшись по состоянию на 15.40 на цифре 26,19/26,22 UAH/USD.

С этого часа на пустеющем межбанке уже ничего не менялось до самого финиша сессии.

На этой цифре (26,19/26,22 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в четверг.

Большинство сделок на межбанке 19 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2260 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,215 / 26,240

евро – 32,412 / 32,443

российский рубль – 0,4292 / 0,4299

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2376 / 1,2378

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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