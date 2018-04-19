Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 14 0

Украинцы подписали миллион деклараций с врачами, - МОЗ

Украинцы подписали миллион деклараций с врачами, - МОЗ

Украинцы подписали миллион деклараций с врачами. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

“Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это только третья неделя кампании”, – сообщила она. Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 13 апреля 2018 года больше всего деклараций с врачами, 76 тысяч, было подписано в Киеве.

Отметим, процесс подписания деклараций с врачами начался 2 апреля 2018 г. “Уже есть прямая связь между врачом и пациентом, он будет его знать и общаться напрямую.

За 2 недели кампании более 350 тысяч граждан подписали декларации. Более 1000 заведений медицинской помощи зарегистрированы в электронной системе”, – сообщала Супрун. По словам руководительницы МЗ, среди областей лидером по подписанию деклараций является Донецкая область – более 35 тыс. деклараций.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018