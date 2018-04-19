Украинцы подписали миллион деклараций с врачами, - МОЗ

Украинцы подписали миллион деклараций с врачами. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

“Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это только третья неделя кампании”, – сообщила она. Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 13 апреля 2018 года больше всего деклараций с врачами, 76 тысяч, было подписано в Киеве.

Отметим, процесс подписания деклараций с врачами начался 2 апреля 2018 г. “Уже есть прямая связь между врачом и пациентом, он будет его знать и общаться напрямую.

За 2 недели кампании более 350 тысяч граждан подписали декларации. Более 1000 заведений медицинской помощи зарегистрированы в электронной системе”, – сообщала Супрун. По словам руководительницы МЗ, среди областей лидером по подписанию деклараций является Донецкая область – более 35 тыс. деклараций.