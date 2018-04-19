Украина увеличила импорт газа в три раза

Украина на протяжении апреля нарастила импорт природного газа почти в три раза – с 5 млн куб. м в начале месяца до 13,2 млн куб. м 14-17 апреля.

Так, суточная заявка на импорт газа из Словакии составляет 9,4 млн куб. м против 5,8 млн куб. м на 14-18 апреля и 4,5 млн куб. м на 12-13 апреля.

В целом, по данным “Укртрансгаза”, импорт газа из Европы (Словакия, Венгрия, Польша) вырос с порядка 5 млн куб. м в первых числах апреля до 13,2 млн куб. м 14-17 апреля.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины на 17 апреля составляют 7,659 млрд куб. м. При сохранении текущих объемов импорта и внутренней добычи в мае Украина войдет с запасами в хранилищах около 7,9 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Украина уже прекратила тратить запасы газа – отбор топлива из хранилищ закончилася, а импорт из стран Европы продолжается.

Украина начала 2018 год с наибольшими за пять последних лет запасами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) – 14,7 млрд куб. м. В “Укртрансгазе” отметили, что такие запасы газа позволили успешно пройти осенне-зимний период 2017/2018 годов, даже с учетом рекордных и длительных морозов в марте этого года.