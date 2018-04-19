Укртрансгаз акционер оценил на уровне 328 миллиардов

НАК “Нафтогаз Украины” утвердил рыночную стоимость основных средств ОАО “Укртрансгаз” на уровне 327,921 млрд грн.

Об этом говорится в решении НАК “Нафтогаз Украины”, который является единоличным акционером “Укртрансгаз”, обнародованном заместителем руководителя департамента по энергоэффективности НАК Алексеем Хабатюком в Facebook.

“Утвердить рыночную (справедливую) стоимость основных средств общества в сумме – 327 921 504 624 (триста двадцать семь миллиардов девятсот двадцать один миллион пятьсот четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) гривны по состоянию на 31.12.17, которая определена в отчете по определению справедливой стоимости основных средств общества”, – говорится в решении Нафтогаза.

Указанная сумма включает 12,327 млрд грн активов, которые сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории.