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Укртрансгаз акционер оценил на уровне 328 миллиардов

Укртрансгаз акционер оценил на уровне 328 миллиардов

НАК “Нафтогаз Украины” утвердил рыночную стоимость основных средств ОАО “Укртрансгаз” на уровне 327,921 млрд грн.

Об этом говорится в решении НАК “Нафтогаз Украины”, который является единоличным акционером “Укртрансгаз”, обнародованном заместителем руководителя департамента по энергоэффективности НАК Алексеем Хабатюком в Facebook.

“Утвердить рыночную (справедливую) стоимость основных средств общества в сумме – 327 921 504 624 (триста двадцать семь миллиардов девятсот двадцать один миллион пятьсот четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) гривны по состоянию на 31.12.17, которая определена в отчете по определению справедливой стоимости основных средств общества”, – говорится в решении Нафтогаза.

Указанная сумма включает 12,327 млрд грн активов, которые сейчас находятся на неподконтрольной Украине территории.

По материалам УКРИНФОРМ
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