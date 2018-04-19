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Гройсман рассказал, как внешние долги давят на Украину

Гройсман рассказал, как внешние долги давят на Украину

Рост внешнего долга Украины является одной из главных экономических проблем страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ, пишет Сегодня.

“Одной из самых главных проблем у нас с экономической точки зрения [является] проблема давления на государство внешних долгов, большинство из которых были накоплены до 2014 года”, – заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что только на обслуживание госдолга приходится тратить крупные суммы из бюджета.

“Фактически суммарный долг сегодня более 65 млрд долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики и с которым нам нужно бороться. Мы в этом году выделяем только 130 млрд гривен на то, чтобы обслуживать этот долг, а нам нужно еще возвращать средства”, – сказал Гройсман.

Напомним, Украина нарастила долларовый госдолг. При этом в Минфине сообщили, что долг Украины приближается к “безопасному” уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%. Безопасным для экономики уровнем считается 60%.

Как известно, Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

При этом Министерство финансов оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в 305,926 млрд грн. По данным Минфина, 63,2% из этой суммы составят выплаты по внутреннему долгу, а 36,8% – по внешнему.

По материалам Сегодня
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