Гройсман рассказал, как внешние долги давят на Украину

Рост внешнего долга Украины является одной из главных экономических проблем страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ, пишет Сегодня.

“Одной из самых главных проблем у нас с экономической точки зрения [является] проблема давления на государство внешних долгов, большинство из которых были накоплены до 2014 года”, – заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что только на обслуживание госдолга приходится тратить крупные суммы из бюджета.

“Фактически суммарный долг сегодня более 65 млрд долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики и с которым нам нужно бороться. Мы в этом году выделяем только 130 млрд гривен на то, чтобы обслуживать этот долг, а нам нужно еще возвращать средства”, – сказал Гройсман.

Напомним, Украина нарастила долларовый госдолг. При этом в Минфине сообщили, что долг Украины приближается к “безопасному” уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%. Безопасным для экономики уровнем считается 60%.

Как известно, Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

При этом Министерство финансов оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в 305,926 млрд грн. По данным Минфина, 63,2% из этой суммы составят выплаты по внутреннему долгу, а 36,8% – по внешнему.