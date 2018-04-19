Межбанк: доллар подняли к 26,23

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,140/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда пролонгации заметного расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 037,7 млн грн к отметке 55 087,4 млн грн, формируя риски для гривны на торгах межбанка.

Довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно повысились, оказавшись на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, оправдывая опасения из-за выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ.

Спустя 30 минут, на 10.43 цены безналичного «американца» на межбанке, сохранив настроение, поднялись к отметке 26,24/26,26 UAH/USD, сопровождаясь доминированием спроса.

По состоянию на 11.04 котировки безналичного «американца», понизив темп роста, добрались до 26,25/26,27 UAH/USD. На моменте преобладание покупок СКВ.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,140 / 26,165

евро – 32,371 / 32,402

российский рубль – 0,4251 / 0,4258

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2384 / 1,2385

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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