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В МВФ о повышении "минималки" в Украине: возможности отсутствуют

В МВФ о повышении "минималки" в Украине: возможности отсутствуют

Представитель МВФ Йоста Люнгман заявляет об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета.

Об этом он заявил в комментарии ЭП.

“Восстановление фискальной дисциплины в 2016-17 годах и постепенное сокращение госдолга были существенными достижениями в контексте программы реформ, поддерживаемых МВФ”, – сказал Люнгман.

По его словам, важно придерживаться этих основных правил и в дальнейшем, поскольку все еще значительный государственный долг остается существенным фактором уязвимости.

“Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году”, – добавил представитель МВФ.

По данным ЭП, в правительстве в данный момент рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение “минималки”.

Позиция МВФ в этом вопросе была всегда однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. Сегодня, по мнению МВФ, увеличение расходов экономически невозможно.

По материалам Економічна Правда
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