Суд говорит, что снял арест с денежных средств Януковича

Следствие не заявляло о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к счетам, с которых был снят арест по уголовному делу о завладении государственными средствами.

Соответствующее заявление обнародовал Печерский райсуд Киева, который удовлетворил снятия ареста.

“Сообщаем, что ни в каких документах, предоставленных суду органом досудебного розслідувавання, упомянутая фамилия (Александра Януковича – ред.) не указывалась”, – отмечает суд.

В заявлении также говорится, что возможная причастность сына экс-президента не озвучивалась “присутствующими в судебном заседании представителями органа расследования”.

Пресс-секретарь Януковича-младшего Юрий Кирасир также заявил, что компании, с которых сняли арест, “не имеют никакого отношения к А. Януковичу и его активам”.

“Тиражирование рядом СМИ информации с заголовком “с банковских счетов компаний А. Януковича суд снял арест” – не более чем попытка создать громкий информационный повод там, где его нет”, – написал Кирасир в Facebook.

В то же время пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган год назад сообщала о повторном аресте счетов по делу.

Она писала тогда, что “есть достаточно оснований считать, что фактическим владельцем указанных денежных средств является А. Янукович”.

Кроме того, в 2015 году глава МВД Арсен Аваков, заявляя об аресте денежных средств, настаивал, что, по данным следствия, была запланирована ликвидация банка “ВБР”, в результате чего “средства могли быть возвращены Януковичу А.В. и подконтрольным ему физическим и юридическим лицам”.

“Украинская правда” обратилась с запросом к Национальной полиции относительно того, связывает ли следствие счета, которые фигурируют в деле, непосредственно с Александром Януковичем.

16 апреля стало известно, что суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытые в его банке “ВБР”.

Следствие рассказывало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в общей сложности почти 550 миллионов гривен и свыше 27 миллионов долларов США.

Речь идет о деле относительно завладения государственными средствами через региональные отделения “Укрзализныци”.

Следствие также считает, что для легализации средств сотрудники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 сотрудников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.