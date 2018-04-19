Присоединение пригорода к Киеву отменяется - КГГА

Создание Киевской агломерации, то есть присоединение пригорода к Киеву, пока отложили. Против высказались большинство населенных пунктов и Киевский облсовет.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Инициатива создания “Киевской агломерации” пока поддерживается не всеми фракциями столичного горсовета и не находит должной поддержки со стороны руководства прилегающих к столице населенных пунктов, отметил он.

“Для обсуждения этого вопроса были назначены несколько встреч с уполномоченными представителями депутатских фракций Киевсовета. Однако далеко не все фракции проявили интерес к этой теме и посетили заседание. Что касается реакции со стороны местных советов, то на сегодняшний день свое согласие подтвердили только главы Борисполя и Коцюбинского. По другим идет согласование. Также, стоит сказать, что в Киевоблсовете инициативу создания “Киевской агломерации” прокомментировали как такую, в которой нет необходимости”, – сказал Резников.