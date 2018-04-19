Microsoft выпустила антивирусный плагин для Chrome

Microsoft выпустила для браузера Chrome расширение Windows Defender Browser Protection. Оно проверяет сайты, на которые вы заходите, по списку опасных ссылок и в случае совпадения блокирует их, показывая красный экран с предупреждением.

Согласно описанию, расширение защищает от таких онлайн-угроз, как ссылки-приманки в письмах и сайты, которые обманом заставляют человека загрузить и установить вредоносное программное обеспечение.

Список угроз, с которым сверяется плагин, постоянно обновляется. Microsoft заявляет, что расширение для Chrome защищает от фишинга на 87%, а в Firefox этот показатель составляет 70%. Эффективность защиты в браузере Edge, по утверждению компании, равняется 99%.