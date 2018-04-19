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Microsoft выпустила антивирусный плагин для Chrome

Microsoft выпустила антивирусный плагин для Chrome

Microsoft выпустила для браузера Chrome расширение Windows Defender Browser Protection. Оно проверяет сайты, на которые вы заходите, по списку опасных ссылок и в случае совпадения блокирует их, показывая красный экран с предупреждением.

Согласно описанию, расширение защищает от таких онлайн-угроз, как ссылки-приманки в письмах и сайты, которые обманом заставляют человека загрузить и установить вредоносное программное обеспечение.

Список угроз, с которым сверяется плагин, постоянно обновляется. Microsoft заявляет, что расширение для Chrome защищает от фишинга на 87%, а в Firefox этот показатель составляет 70%. Эффективность защиты в браузере Edge, по утверждению компании, равняется 99%.

По материалам bigmir.net
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