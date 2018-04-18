В Apple Watch могут появиться кастомные циферблаты

Обновление watchOS до версии 5.0 может принести долгожданное улучшение эстетической составляющей смарт-часов Apple.

Речь идёт о возможности установки кастомных циферблатов, выполненных умельцами-энтузиастами или же организациями, не имеющими с Apple каких-либо договорённостей.

Новые варианты оформления за счёт отличной от традиционной для купертинцев стилистики позволят персонализировать Apple Watch в индивидуальной манере.

На данный момент в Apple Watch на выбор пользователя доступен стандартный набор предустановленных с завода циферблатов, а также «обои» от официальных партнёров, таких как Disney, Pixar, Nike, Hermes. Фрагмент кода, обнаруженный ими в прошивке watchOS 4.3.1, свидетельствует о намерениях Apple реализовать поддержку сторонних циферблатов в следующей версии ОС.

Не исключено, что кастомные циферблаты могут стать доступными вместе с выходом watchOS 5. Поклонникам «яблочного» бренда не стоит ликовать преждевременно. Упоминание и отсылка к данной функции вовсе не гарантирует её реализацию впоследствии.