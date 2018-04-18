Комбинаты Ахметова выплатят 5 миллиардов дивидендов

Акционеры трех горно-обогатительных комбинатов, входящих в группу “Метинвест”, намерены суммарно направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 4,86 ​​миллиарда гривен.

Решение о распределении полученной ГОК в 2017 году чистой прибыли и выплату дивидендов планируется принять на годовом собрании акционеров предприятий 18 мая, передает “Интерфакс-Украина”.

Речь идет о ЗАО “Северный горно-обогатительный комбинат”, ЗАО “Центральный горно-обогатительный комбинат” и ЗАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат”.

Согласно проектам решений, на собрании Северного ГОКа предполагается из чистой прибыли за 2017 год в размере 7,79 млрд грн направить на выплату дивидендов 2,16 млрд грн, остаток не распределять.

На собрании ЦГОК предполагается из чистой прибыли за 2017 год в размере 2,71 млрд грн направить на выплату дивидендов 1,35 млрд грн, остаток не распределять.

На собрании ИнГОК планируется из чистой прибыли за 2017 год в размере 5,71 млрд грн направить на выплату дивидендов также 1,35 млрд грн, а остаток не распределять.

По данным НДУ на четвертый квартал 2017 года, Metinvest B.V. владеет 96,4187% акций Северного ГОКа.

По данным НДУ на четвертый квартал 2017 года, Metinvest B.V. принадлежит 49,751% акций ЦГОК, Metinvest Management B.V. – 50% акций.

Компании Metinvest Management B.V. (Нидерланды) принадлежит 99,767067% акций ЧАО “ИнГОК”.

В 2017 году ЗАО “Центральный горно-обогатительный комбинат”, ЗАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” и ЗАО “Северный горно-обогатительный комбинат”, входящих в “Метинвест”, в совокупности решили выплатить 19 млрд грн дивидендов за 2014 и 2015 годы и часть нераспределенной прибыли прошлых лет.

Северный ГОК, Центральный ГОК и ИнГОК входят в группу “Метинвест”, основными акционерами которой являются ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, 71,24%) Рината Ахметова и группа компаний “Смарт-холдинг” Вадима Новинского (23,76%).