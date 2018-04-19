В МВФ озвучили баснословную сумму мирового долга

Суммарный глобальный долг достиг нового рекордного максимума – 164 триллиона долларов или почти 225% мирового ВВП. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам бюджетной политики Международного валютного фонда Витор Гаспар во время презентации ежегодного «Бюджетного вестника» (Fiscal Monitor Report) вчера в Вашингтоне.

«Львиная доля мировых долгов приходится на страны с развитой экономикой», – уточнил Гаспар.

Речь идет, прежде всего, о развитых странах G20. Это, по мнению экспертов МВФ, может стать поводом для начала очередного глобального экономического кризиса в среднесрочной перспективе.

Так, суммарные долги стран с развитой экономикой составили 135 трлн долларов. При этом за последние 12 лет этот показатель вырос примерно на 80 трлн долларов.

Примерно 30% в структуре общего мирового долга составляют заимствования США и Китая.

В странах с развивающейся экономикой – в среднем 50% от суммарного ВВП – долги, связанные, прежде всего, с пережитыми за последнее десятилетие финансовыми кризисами.

«Наша аналитика демонстрирует, что 40% стран с низким уровнем дохода уже сейчас снова подвергаются негативным финансовым тенденциям или даже находятся в бедственном положении. В ближайшие пять лет эта кризисная ситуация для них будет только усугубляться», – считает Гаспар.

По его мнению, крайне важно, чтобы страны с низким уровнем дохода укрепляли свою фискальную политику таким образом, чтобы «быть в состоянии обслуживать свои долги».

«Нужно правильно расставлять приоритеты: навести порядок в налоговом администрировании, направить финансирование на развитие здравоохранения, образования и государственной инфраструктуры», – уточнил высокопоставленный чиновник МВФ.

В Фонде призывают государства избегать ненадежных финансовых стимулов и цикличности экономики, а также «направить все силы на удержание роста бюджетного дефицита и внешнего долга».