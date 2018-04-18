Правительство возобновило работу антирейдерских аграрных штабов

Правительство поддержало инициативу Министерства юстиции и первого вице-премьер-министра Степана Кубива по возобновлению работы антирейдерских аграрных штабов на время проведения посевной кампании.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“Мы уже получили несколько сигналов из регионов о возможности обострения ситуации с захватом земель. Поэтому Министерство юстиции и первый вице-премьер-министр Степан Кубив выступили перед правительством с инициативой возобновить работу антирейдерских аграрных штабов на время посевной кампании”, – цитирует министра юстиции Павла Петренко пресс-служба Кабмина.

Петренко напомнил, что в прошлом году созданные во всех регионах по инициативе Минюста антирейдерские аграрные штабы доказали свою эффективность во время кампании сбора урожая летом и осенью. По его словам, тогда удалось предотвратить сотни конфликтов и пресечь десятки попыток захватов земли и урожая.

“За 3 месяца работы штаба рассмотрели 491 обращение. Фактически каждое четвертое из них касалось попыток захвата имущества или зерна. Благодаря работе штабов против рейдеров возбудили 17 уголовных дел», – сообщил министр юстиции.

Он также отметил, что за период работы штабы определили системные пробелы в законодательстве, которые развязывали руки рейдерам. Проанализировав их, Минюст разработал ряд инициатив, которые были одобрены правительством.