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Население Украины снова перепишут

Население Украины снова перепишут

Кабмин создал комиссию по вопросам проведения всеукраинской переписи населения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Комиссию возглавит первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, комиссия обеспечит координацию центральных органов власти по данному вопросу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общая численность населения составляла 48 млн 457 тыс. человек.

Кабмин распорядился провести перепись в 2020 году. Минфин оценил ее стоимость в 2,2 млрд грн.

По материалам НВ
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