Новые украинские деньги первыми получат 2 банка

Новые монеты 1 и 2 гривна первыми получат два украинских госбанка — Ощадбанк и Приватбанк, сообщили в пресс-службе Национального банка. Им отгрузят свежеотчеканенные деньги раньше заявленного чиновниками срока запуска в оборот — 27 апреля.

«Однако выпускать их в оборот можно будет только с 27 апреля 2018 года. Другие банки смогут получить монеты в день их введения в оборот, то есть 27 апреля 2018», — подчеркнули в центробанке.

Там же перечислили все 10 территориальных управлений НБУ, которые будут отгружать новые монеты: Волынское; Днепропетровское; Запорожское; Львовское; Одесское; Харьковское; Херсонское; Хмельницкое; Черновицкое; в г. Киеве.

«В другие регионы новые монеты 1 и 2 гривны поступят из региональных подразделений Национального банка соседних областей и из уполномоченных банков», — уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Чиновники решили не менять базовые тарифы и не вводить никаких льгот при оплате своих услуг. Подкрепление монетами касс «Укрпочты» (под выплату пенсий) будет стоить 0,1% общей суммы отгруженных денег, касс банков — 0,2% суммы.