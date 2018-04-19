Цены на микросхемы стали снижаться

Цены на микросхемы флеш-памяти понемногу снижаются, отмечают аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce

Некоторое превышение предложения над спросом наметилось ещё в первом квартале текущего года.

Во втором квартале промышленность обычно оживает, но весенний импульс обещает оказаться достаточно слабым, чтобы взвинтить спрос на чипы NAND-флеш. Небольшое перепроизводство памяти сохранится также во втором квартале 2018 года, что заставит поставщиков немного снизить цену на свою продукцию.

Пик спроса на NAND-флеш ожидается во втором полугодии 2018 года. Поскольку к этому времени цены на память немного упадут, в каналах продаж начнётся активная деятельность по восполнению складских запасов. К этим двум факторам добавится тенденция в среднем наращивать объём флеш-памяти в смартфонах. Всё это может привести либо к восстановлению баланса между предложением и спросом, либо к превышению спроса над предложением. Во втором квартале цены на NAND-чипы могут либо прекратить снижаться (пусть это и происходит довольно медленно), либо память немного вырастет в цене.

Качнуть цены на память вверх могут производители микросхем. Аналитики отмечают, что поставщики замедляют технологическую экспансию в отрасль. Выпуск 96-слойной 3D NAND в осязаемых объёмах вряд ли произойдёт раньше 2019 года. Раньше 2019 года не ожидается значительных объёмов производства 32-слойной «китайской» 3D NAND со стороны компании Yangtze Memory Technologies Company (YMTC). В сухом остатке, резюмируют аналитики, в первой половине года стоимость продукции с использованием флеш-памяти будет понемногу снижаться, хотя вторая половина года, в лучшем случае, может порадовать заморозкой цен на SSD, eMMC и другую продукцию.