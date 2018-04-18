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Tesla хочет втрое увеличить выпуск бюджетных электрокаров Model 3

Tesla хочет втрое увеличить выпуск бюджетных электрокаров Model 3

Илон Маск объяснил приостановку производства Tesla Model 3 на нескольких заводах подготовкой к увеличению производства до 6 тысяч единиц в неделю к концу июня.

Об этом сообщает издание Electrek со ссылкой на письмо Маска сотрудникам компании.

В настоящий момент Tesla производит 2 тысячи автомобилей Model 3 в неделю.

Маск написал в письме, что на двух заводах компании на 3-5 дней будет остановлено производство для комплексного обновления оборудования.

“Это должно привести к производству 3-4 тысяч автомобилей Tesla Model 3 в неделю в следующем месяце. Еще одна серия обновлений в конце мая должна позволить нарастить производственную мощность в 6 тысяч автомобилей Model 3 в неделю к концу июня”, – считает Маск.

Накануне СМИ сообщили, что Tesla приостановит производство машин Model 3 для запланированного устранения неполадок.

На прошлой неделе гендиректор компании Илон Маск заявил, что производство электромобилей Tesla модели Model 3 может увеличиться в три или четыре раза уже в следующем квартале.

Справка Finance.ua:

  • Tesla Model 3 – электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года.
  • Разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X.
  • Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.
По материалам ПРАЙМ
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