Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 359 0

Остров Тузла отдали под строительство Керченского моста

Остров Тузла отдали под строительство Керченского моста

Правительство аннексированного Крыма на заседании 17 марта передало в собственность Российской Федерации земельный участок на острове Тузла площадью в 6,5 тыс. квадратных метров, пишет DW.

На территории острова будут строить инфраструктуру для Керченского моста. Россия станет владельцем участка после утверждения акта приема-передачи. Данный процесс находится на завершающей стадии.

В частности, такое решение приняло Управление федеральных автомобильных дорог Росавтодора “Тамань”. Это федеральное казенное ведомство является прямым заказчиком строительства Крымского моста.

Остров Тузла в 2003 году стал известным после территориального спора между Россией и Украиной. Тогда РФ пыталась протянуть дамбу с Таманского полуострова до Тузлы. Но эти попытки оказались безуспешными.

Ранее сообщалось, что Керченский мост в аннексированный Крым может рухнуть уже этой зимой. Якобы две платформы моста отвалились, а сам мост вскоре последует за ними.

По материалам Вести
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018