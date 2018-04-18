Остров Тузла отдали под строительство Керченского моста

Правительство аннексированного Крыма на заседании 17 марта передало в собственность Российской Федерации земельный участок на острове Тузла площадью в 6,5 тыс. квадратных метров, пишет DW.

На территории острова будут строить инфраструктуру для Керченского моста. Россия станет владельцем участка после утверждения акта приема-передачи. Данный процесс находится на завершающей стадии.

В частности, такое решение приняло Управление федеральных автомобильных дорог Росавтодора “Тамань”. Это федеральное казенное ведомство является прямым заказчиком строительства Крымского моста.

Остров Тузла в 2003 году стал известным после территориального спора между Россией и Украиной. Тогда РФ пыталась протянуть дамбу с Таманского полуострова до Тузлы. Но эти попытки оказались безуспешными.

Ранее сообщалось, что Керченский мост в аннексированный Крым может рухнуть уже этой зимой. Якобы две платформы моста отвалились, а сам мост вскоре последует за ними.