Италия стала основным поставщиком вина в Украину

В январе-марте текущего года Украина импортировала вина и виноградного сусла на общую сумму 25,8 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.

При этом основным импортером вина в Украину, по данным ГФС, является Италия. Из этой страны было импортировано вина виноградного на 7,6 млн долл.

Второе место в списке стран-импортеров вина в Украину занимает Франция. Из Франции в январе-марте текущего года было импортировано вина на общую сумму 4,1 млн долл.

Грузия занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украину. Импорт вина из Грузии по итогам трех месяцев 2018 года составил 3,8 млн долл.

Также отмечается, что за І квартал текущего года Украина поставила на экспорт вина виноградного на 13,9 млн долл.

Отметим, что украинские производители вина имеют хороший потенциал для выхода на международные рынки. Для этого, по словам участников рынка, им нужна стабильная налоговая политика и хотя бы минимальная поддержка со стороны государства