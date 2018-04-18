МВД Украины и ФБР подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство внутренних дел Украины и Федеральное бюро расследований США подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

Сообщается, что глава МВД Украины Арсен Аваков провел встречу с директором ФБР Кристофером Реем, и стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Согласно документу, правоохранительные органы Украины и США будут сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

По словам Авакова, данное соглашение касается обмена информацией, а также доступа к новым техническим возможностям.

Кроме того, Национальная полиция и ФБР подписали документ о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью.

На встрече стороны обсудили задержание участников международной преступной платформы, известной как “Avalanche”, которая ежедневно заражала по всему миру до полумиллиона компьютеров.