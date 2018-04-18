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Ryanair закрывает еще одну базу

Ryanair закрывает еще одну базу

Ирландский лоукостер Ryanair закрывает свою базу на греческом острове Крит.

Об этом со ссылкой на польский портал Fly4free.pl сообщает ЦТС.

Ryanair объявил о сокращении внутренних маршрутов в Греции, переместив свои самолеты из Афин и Ханьи на базу в Германии.

Как объясняют в компании, аэропортовые сборы в Греции в большинстве случаев побуждают перевозчиков работать только летом и только на международных маршрутах. В связи с этой ситуацией лоукостер решил передать два своих самолета на немецкую базу, поскольку там они смогут получать более высокий доход на круглогодичной основе.

Напомним, с ноября Ryanair закрывает базу в Глазго, переводя свой самолет в Эдинбург.

8 апреля перевозчик объявил о том, что начнет полеты в Украину раньше, чем предполагалось, – 2 сентября рейсом Берлин-Киев.

Сразу же после этого в МАУ заявили, что будут судиться с Ryanair, если тот не согласует вопрос слотов с Борисполем, ведь одновременное прибытие и отправление рейсов, по мнению представителей украинского перевозчика, может навредить МАУ.

По материалам Центр транспортных стратегий
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