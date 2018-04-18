Ryanair закрывает еще одну базу

Ирландский лоукостер Ryanair закрывает свою базу на греческом острове Крит.

Об этом со ссылкой на польский портал Fly4free.pl сообщает ЦТС.

Ryanair объявил о сокращении внутренних маршрутов в Греции, переместив свои самолеты из Афин и Ханьи на базу в Германии.

Как объясняют в компании, аэропортовые сборы в Греции в большинстве случаев побуждают перевозчиков работать только летом и только на международных маршрутах. В связи с этой ситуацией лоукостер решил передать два своих самолета на немецкую базу, поскольку там они смогут получать более высокий доход на круглогодичной основе.

Напомним, с ноября Ryanair закрывает базу в Глазго, переводя свой самолет в Эдинбург.

8 апреля перевозчик объявил о том, что начнет полеты в Украину раньше, чем предполагалось, – 2 сентября рейсом Берлин-Киев.

Сразу же после этого в МАУ заявили, что будут судиться с Ryanair, если тот не согласует вопрос слотов с Борисполем, ведь одновременное прибытие и отправление рейсов, по мнению представителей украинского перевозчика, может навредить МАУ.