Ryanair закрывает еще одну базу

Ирландский лоукостер Ryanair закрывает свою базу на греческом острове Крит.
Об этом со ссылкой на польский портал Fly4free.pl сообщает ЦТС.
Ryanair объявил о сокращении внутренних маршрутов в Греции, переместив свои самолеты из Афин и Ханьи на базу в Германии.
Как объясняют в компании, аэропортовые сборы в Греции в большинстве случаев побуждают перевозчиков работать только летом и только на международных маршрутах. В связи с этой ситуацией лоукостер решил передать два своих самолета на немецкую базу, поскольку там они смогут получать более высокий доход на круглогодичной основе.
Напомним, с ноября Ryanair закрывает базу в Глазго, переводя свой самолет в Эдинбург.
8 апреля перевозчик объявил о том, что начнет полеты в Украину раньше, чем предполагалось, – 2 сентября рейсом Берлин-Киев.
Сразу же после этого в МАУ заявили, что будут судиться с Ryanair, если тот не согласует вопрос слотов с Борисполем, ведь одновременное прибытие и отправление рейсов, по мнению представителей украинского перевозчика, может навредить МАУ.