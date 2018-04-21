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Украина установила рекорд по экспорту слив

Украина установила рекорд по экспорту слив

По итогам 2017 украинские аграрии поставили на внешние рынки почти 8 тыс. тонн слив и терна на $6,2 млн. В 2016 году таких фруктов было экспортировано всего 1 тонну на $2,4 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Крупнейшим покупателем украинских слив в 2017 году стала Польша, куда было поставлено 6,6 тыс. тонн на $ 5,4 млн. Также этот продукт пользовался спросом в Беларуси (705 тонн на $337,5 тыс.), Латвии (265 тонн на $121 тыс. ), Румынии (254 тонны на $210,5 тыс.) и в других странах.

В 2017 году Украиной было импортировано почти 1 тыс. тонн слив и терна на $905 тыс. Соответственно, положительное внешнеторговое сальдо по этой группе составило $5,3 млн.

Справка Finance.ua:

  • За прошлый год Украина получила $66,5 от экспорта мягких ягод. При этом 61% поступлений обеспечили черника и голубика.
  • Основным покупателем украинских ягод является Польша.
По материалам Дело
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