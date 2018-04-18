В США начали процесс "клонирования" мамонта

В Гарвардском университете США стартует проект по “воскрешению из мертвых” мамонтов. Ученные планируют клонировать животное с помощью найденных ранее остатков ДНК.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут вживлены в клетки обычного азиатского слона. По сути это будет гибрид слона и мамонта.

Главной целью проекта является восстановление климата Арктики и местной экосистемы.

“Холодоустойчивые слоны смогут утаптывать сохраняющий тепло снег и поддерживать тем самым деревья зимой, а также создавать летом благоприятные условия для роста травы, хорошо отражающей тепло. Они также смогут помочь усилить возможности фотосинтеза у растений”, — утверждает профессор Джордж Черч.