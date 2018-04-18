"Нибулон" начнет строить морские суда

Один из крупнейших украинских зернотрейдеров и судостроителей “Нибулон” планирует начать строительство морских судов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на интервью совладельца и гендиректора компании Алексея Вадатурского изданию “Порты Украины”.

“С лета, после завершения реконструкции заводских мощностей, мы получим возможность строить полнокомплектные грузовые морские суда длиной 140 м. Мы планируем за год построить на заводе специализированное морское судно дедвейтом 10 тыс. тонн в качестве перегрузочной рейдовой станции. Оно будет оснащено двумя мощными кранами, которые за сутки смогут переваливать до 20 тыс. тонн зерна. Срок его сдачи – 1 июля 2019”, – рассказал Вадатурский.

Он добавил, что “Нибулон” будет пытаться удовлетворить потребности одного из ключевых покупателей зерна из Украины – Египта.

“По мере строительства собственного морского флота мы продолжим транспортную цепочку от сельхозпроизводителя до конечного потребителя на Ниле”, – заявил Вадатурский.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставил ООО СП “Нибулон” кредит на сумму до 50 миллионов долларов для финансирования расширения и модернизации зерновой логистической инфраструктуры компании в 2018-2019 годах.