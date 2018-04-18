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Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's за лишние калории

Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's за лишние калории

Роспотребнадзор наложил на McDonald’s за реализацию бургеров с превышением содержания углеводов и энергетической ценности штраф в размере 450 тысяч рублей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

Роспотребнадзор в декабре прошлого года провел проверку ресторана McDonald’s на улице Миклухо-Маклая в Москве и обнаружил, что предприятие вводит клиентов в заблуждение относительно потребительских свойств готовой продукции. Так, в бургере “Биг Мак” вместо заявленного содержания углеводов 42 грамма на 100 граммов обнаружено более 60 граммов на 100 граммов, энергетическая ценность составила 570 килокалокий на 100 граммов, тогда как в технологической карте было заявлено 503 килокалории.

По результатам проверки Роспотребнадзор в январе привлек ОООМАКДОНАЛДС” к административной ответственности в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Предприятие общественного питания обратилось в суд с заявлением об отмене постановления, однако арбитраж Москвы 10 апреля это заявление отклонил.

По материалам УНН
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