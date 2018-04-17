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Франция разрабатывает конкурента WhatsApp

Франция разрабатывает конкурента WhatsApp

Правительство Франции разрабатывает собственный мессенджер с функцией шифрования сообщений.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мессенджер создается для того, чтобы ослабить опасения, что иностранные компании могут следить за частными беседами между высшими должностными лицами.

Ни одно из основных приложений для обмена сообщениями в мире, в том числе Facebook, WhatsApp и Telegram, не базируются во Франции, что повышает риск нарушения данных на серверах за пределами страны.

На данный момент около 20 чиновников и высшие государственные служащие тестируют новое приложение, разработанное государственным разработчиком.

Зашифрованное приложение французского правительства разработано на основе бесплатного кода, и в конечном итоге им смогут пользоваться все граждане страны.

По материалам Економічна Правда
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