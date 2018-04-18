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Sony прекращает выпуск PlayStation Vita

Sony прекращает выпуск PlayStation Vita

Портативная игровая приставка Sony PlayStation Vita была анонсирована ещё в 2011 году. Она и в лучшие свои годы не была особо популярной, а уж сейчас и подавно.

Vita Поэтому нет ничего удивительного в информации, гласящей, что Sony решила прекратить производство этого устройства.

Официально японская компания пока не объявляла об этом, но источники утверждают, что производство в Испании уже прекратилось. Источник не уточняет, но из контекста понятно, что выпуском Vita занимались не только в Испании. Однако, скорее всего, производство прекращено везде.

По материалам bigmir.net
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