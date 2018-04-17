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Евросоюз усилит защиту пластиковых паспортов

Евросоюз усилит защиту пластиковых паспортов

В Европейском Союзе планируют ужесточить требования по защите персональных паспортных документов, в частности пластиковых идентификационных карт. Законодательные предложения примет в среду Еврокомиссия.

Речь идет об обязательных законодательных требованиях на уровне ЕС для стран-членов о внесении в персональные паспортные документы биометрических данных владельцев, включая фото и отпечатки пальцев.

По данным Европейского агентства по вопросам границ и береговой охраны, некоторые национальные идентификационные документы лиц имеют недостатки безопасности. В частности, как отмечается, речь идет о документах, выданных во Франции, Греции и Италии.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источник в ЕС, таких документов в Евросоюзе циркулирует десятки миллионов.

Следует отметить, что в Европейском Союзе уже ранее были введены и действуют требования безопасности к классическим паспортам, но пластиковые ID-карты пока не имели единых стандартов относительно защиты.

По материалам Комментарии
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