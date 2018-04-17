Стала известна дата дебюта Nokia X (фото)

Компания HMD Global скоро представит производительный смартфон Nokia X. СМИ заявляют, что презентация состоится в конце апреля в Китае.

В Сети появилась информация, что финская компания HMD Global, получившая право выпускать гаджеты под брендом “Нокиа”, скоро представит смартфон Nokia X.

СМИ сообщают, что презентация запланирована на 27 апреля, которая пройдет в Китае. Nokia X будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon или MediaTek и системе Android 8.х Oreo.

Новая “Нокиа” Х будет доступна в черном и сером цвете, а также в золотом и в сочетании золота с черным. Смартфон будет безрамочным и оснащенным несколькими камерами спереди и сзади.

Также известно, что объем оперативной памяти у гаджета будет 4-6 гигабайт. О других параметрах точно не известно.