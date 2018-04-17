Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 101 0

Стала известна дата дебюта Nokia X (фото)

Стала известна дата дебюта Nokia X (фото)

Компания HMD Global скоро представит производительный смартфон Nokia X. СМИ заявляют, что презентация состоится в конце апреля в Китае.

В Сети появилась информация, что финская компания HMD Global, получившая право выпускать гаджеты под брендом “Нокиа”, скоро представит смартфон Nokia X.

СМИ сообщают, что презентация запланирована на 27 апреля, которая пройдет в Китае. Nokia X будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon или MediaTek и системе Android 8.х Oreo.

Новая “Нокиа” Х будет доступна в черном и сером цвете, а также в золотом и в сочетании золота с черным. Смартфон будет безрамочным и оснащенным несколькими камерами спереди и сзади.
Также известно, что объем оперативной памяти у гаджета будет 4-6 гигабайт. О других параметрах точно не известно.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018