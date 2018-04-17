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Заммэра Миргорода поймали на взятке в $300

Заммэра Миргорода поймали на взятке в $300

Заместитель мэра Миргорода пытался дать взятку руководителю управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, взяткодателя задержали 16 апреля во время передачи денег. В операции принимали участие прокуратура, СБУ и полиция.

Отмечается, что чиновник пытался дать $300 майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области за то, чтобы правоохранители не составляли по отношению к его родственнику протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией. Родственника заммера, который руководит коммунальным предприятием, подозревали в нарушении требований финансового контроля. За это ему грозил штраф в размере от 50 до 2500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно сообщению, сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также составляется ходатайство в суд об избрании заместителю градоначальника меры пресечения и отстранения от должности.

По материалам Дело
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