Украинским медикам упростят условия работы в Польше

Министерство охраны здоровья Польши намерено упростить трудоустройство для иностранных медицинских работников, в частности для украинцев.

Ведомство обратилось к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые привели бы процедуру подтверждения диплома о высшем медицинском образовании Польши в соответствие с европейскими нормами.

На данный момент лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру подтверждения (нострификации) диплома о высшем образовании, которая является крайне сложной. В то же время относительно младших специалистов такая процедура в Польше вообще не проводится.

Отмечается, что с этой инициативой могут не согласиться эксперты из ЕС, ведь нострификация диплома будет означать, что квалификация будет признана во всех странах-членах.

Польша хочет облегчить иностранным медикам трудоустройство в Польше с целью решения собственной проблемы нехватки медперсонала. Так, сейчас около 500 человек пытаются получить разрешение на медицинскую практику в Польше. Преимущественно это поляки, которые получили медицинское образование в Украине.

Как свидетельствуют данные Высшей палаты медсестер и акушерок, треть медсестер в Польше – пенсионного возраста. То есть около 73 тысяч человек могут выйти на пенсию (всего в Польше 220 тысяч медсестер).

Среди требований к иностранным работникам – свободное владение польским языком.