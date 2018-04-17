Межбанк: доллар пытается укрепиться

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять выросшие по состояние на утро понедельника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 46 396,0 млн. грн. к отметке 47 832,6 млн. грн., формируя «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка. Не исключено, Казначейство начало «потихоньку» компенсировать НДС, наполняя рынок гривней.

Довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 26,02/26,05 UAH/USD.

Спустя 13 минут, на 10.20 цены безналичного «американца» на межбанке, сменив настроение, ушли вверх, закрепившись на отметке 26,06/26,10 UAH/USD, которую не покидали до 10.35 Киева.

По состоянию на 10.41 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, сузили спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте незначительное преобладание покупок СКВ.

Около 11.02 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,07/26,10 UAH/USD.

К 11.15 появление на рынке системных игроков сузило спред долларовых цен до 26,07/26,09 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,0500 / 26,0800

евро – 32,2681 / 32,3052

российский рубль – 0,4182 / 0, 4190

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

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