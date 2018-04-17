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Минюст ищет имущество должников "Газпрома", чтобы арестовать

Минюст ищет имущество должников "Газпрома", чтобы арестовать

У российского “Газпрома” есть достаточно активов за рубежом, которые можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в эфире одного из телеканалов в понедельник сказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

“То, что у “Газпрома” есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что есть у его должников на территории Украины. Это также юридический процесс, и мы это сделаем”, – заявил министр.

“В иностранных юрисдикциях, в Европе у “Газпрома” очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах”, – сказал он.

Петренко подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража исполняется принудительно в любой стране ЕС.

“То же касается решения национального суда, которое мы также будем признавать и предоставлять для принудительного исполнения в странах Европейского союза”, – отметил он.

Напомним, в конце февраля Арбитражная Палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК “Нафтогаз Украины” в отношении “Газпрома” за нарушение контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину.

Суд принял решение о выплате компенсации за объемы, которые были недопоставлены. Впрочем, “Газпром” не спешит исполнять решение суда.

По материалам Економічна Правда
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