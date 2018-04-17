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Премьер-министр считает учетную ставку НБУ высокой

Премьер-министр считает учетную ставку НБУ высокой

Владимир Гройсман считает учетную ставку, установленную НБУ на уровне 17% «заоблачной». Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов. 17% не позволяют украинскому бизнесу и гражданам получать доступные кредиты.

Необходимо искать ресурсы для инвестиций. Европейский бизнес может взять кредит под 1-2% годовых, а в нашей стране коммерческие банки получают заемные средства под 20%.

Также премьер-министр напомнил, что Национальный банк Украины является независимой от правительства и премьер министра организацией, что определено в Конституции. Поэтому представители власти не могут влиять на ее политику.

В то же время Гройсман подчеркнул, что НБУ влияет на экономику страны, на учетную ставку и на курс национальной валюты.

Напомним, что решение НБУ оставить учетную ставку на уровне 17% было принято 15 апреля текущего года. Такое решение принималось в расчете на замедление инфляции, смягчение налоговой политики и высокую инвестиционную активность.

По материалам УКРИНФОРМ
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