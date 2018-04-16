Samsung планирует сэкономить миллиарды благодаря блокчейну

Компания Samsung планирует использовать блокчейн для управления глобальной сетью поставок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания планирует применить блокчейн-систему для отслеживания поставок на десятки миллиардов долларов в год. По словам главы блокчейн-подразделения Samsung SDS Сонг Хван-ву, инновация сможет снизить транспортные расходы на 20%.

Samsung SDS – дочернее подразделение конгломерата занимается разработкой IT-сервисов и решений для различных отраслей, включая здравоохранение, производство и образование.

Напомним, чилийское агентство по регулированию энергетики представило платформу Energia Abierta на базе Ethereum, которая позволит использовать технологию блокчейн для мониторинга энергоресурсов страны.