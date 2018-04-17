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Водителям готовят новые скоростные ограничения

Водителям готовят новые скоростные ограничения

Вполне возможно, что в спальных районах украинских мегаполисов может измениться режим движения — там предлагают снизить скорость до 30 км/ч.

Первым населенным пунктом Украины, где испытают нововведения, станет Киев.

Как объясняют авторы этой инициативы, если снизить скорость до 30 км/ч в спальных районах крупных украинских городов, то это в целом позволит ощутимо повысить безопасность пешеходов. Ведь в таких частях мегаполисов проживает большинство его жителей и там сконцентрировано наибольшее количество учебных заведений, детских и спортивных площадок. Соответственно именно в таких районах существует наибольший риск неожиданного выхода на проезжую часть пешеходов. В немалой степени это касается и детей, которые, увлекшись игрой, легко могут оказаться на дороге и попасть под колеса автомобиля.

В пояснительной записке к проекту этого постановления говорится, что инициатива совершенно не касается так называемых жилых и пешеходных зон, обозначенных соответствующими дорожными знаками 5.31 – 5.34 – в них по-прежнему будет действовать скоростное ограничение в 20 км/ч.

Напомним, что с 1 января 2018 года согласно принятым изменениям в правила дорожного движения, скорость движения в населенных пунктах снизилась — с 60 до 50 км/ч.

По материалам autonews.ua
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