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Подросток нашел клад легендарного короля викингов (фото)

Подросток нашел клад легендарного короля викингов (фото)

Археологи-любители Рене Шен и 13-летний Лука Малашниченко случайно нашли клад с серебряными предметами конца X века. Более 100 монет из него, вероятно, принадлежали датскому королю Харальду I Синезубому.

Любители осматривали территорию поля на Балтийском острове Рюген с помощью металлоискателей и наткнулись на драгоценности, рассказывает Heute.

Обнаружили замысловатые плетеные бусы, жемчуг, броши, молот, раздробленные ювелирные изделия с кольцами и примерно 600 частично поврежденных монет.

“Этот клад имеет первостепенное значение”, – говорит археолог Михаэль Ширра.

Сейчас площадь раскопок на поле составляет около 400 кв.м. В нескольких километрах от них находится остров Хиддензее. Там в 1872 и 1874 годах нашли ювелирные украшения, которые также принадлежат Харальду I Синезубому.

По материалам УБР
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