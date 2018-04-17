Прописка по-новому: правила регистрации в Украине изменят

Чиновники взялись переписывать систему регистрации места проживания. На прошлой неделе Офис реформ административных услуг обнародовал соответствующий проект закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания», регламентирующий процесс прописки и выписки граждан и их детей.

Журналисты решили вместе с юристами разобраться во всех хитросплетениях новой инициативы, нормы которой, в случае успешного голосования в Раде, вступят в силу 1 января 2020 года.

ТОП-10 новаций

Документом вносятся такие основные изменения в систему регистрации места проживания в Украине:

При выписке дается месяц для постановки на новое место регистрации (раньше на это отводилось 10 дней).

Подавать документы в ЦНАП можно одновременно на выписку и новую регистрацию. Все оформить обещают в течение месяца.

Оформить обещают в течении месяца. При этом, датой начала регистрации будет день подачи заявителем документов.

Новые id-паспорта менять не нужно — все данные внесут на электронный чип. Паспорта-книжечки, по старинке, будут проштамповывать.

При внесении ложных данных о себе или детях, органы регистрации могут на свое усмотрения приостановить или аннулировать регистрационные действия.

При необходимости инспектора смогут выборочно наведываться домой к заявителям, чтобы проверить поданную ими информацию.

Школы смогут инициировать проверку места регистрации ребенка.

Детей пропишут только по месту регистрации одного из родителей (с письменным согласием второго).

На регистрацию новорожденных дают 3 месяца (если не успеешь — автоматически зарегистрируют с матерью). Документы можно подать в РАГС вместе с госрегистрацией рождения или во время оформления госпомощи.

За недостоверные данные оштрафуют.

«При наличии нескольких мест проживания, нужно будет зарегистрировать только одно из них на свое усмотрение. Однако, в ряде случаев (призывники, должники, участники судебного процесса), в случае проживания более одного месяца в другом месте, нужно уведомить орган регистрации о месте своего фактического проживания. Сделать это можно будет онлайн, благодаря созданию единой информационной системы», — рассказал UBR.ua младший юрист Eterna Law Филипп Тараненко.

Вмешательство в личную жизнь

Прописка и выписка будет происходить по декларативному принципу, то есть исходя из тех документов, которые подал заявитель. Эти данные смогут выборочно проверять, и, если выявят несоответствие, — регистрацию остановят, а заявителя оштрафуют.

«Декларативный принцип регистрации имеет очень тонкую грань между быстрыми и легкими условиями такой регистрации, и тотальным контролем государства за своими гражданами и различными злоупотреблениями.

Порядок внедрения таких механизмов может вызвать особое вмешательство органов регистрации в личную жизнь граждан», — подметила адвокат АО «Артиус» Ксения Железняк.

Упрощенная регистрация неизбежно приведет к массе злоупотреблений. Чтобы отбить охоту манипулировать данными, видимо, и вводятся крупные штрафы.

За подачу недостоверных сведений о регистрации места жительства придется заплатить от 1 700 до 3 400 грн. (ранее такие действия не наказывались и в жилье можно было прописать сколько угодно человек). Значительно увеличились штрафные санкции и за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации: с 17-51 грн. до 340-850 грн.

В день принятия решения о проверке регистрационные действия приостанавливаются или аннулируются. Не позже следующего дня проверяющие должны отослать подозреваемому уведомление о визите, опросник для актуализации данных и копию заявления, если таковое поступило.

Первым делом ревизоры попросят в течение 5 дней письменно прислать пояснения и все возможные доказательства своего законного проживания в жилье, или лично пригласить проверяющих, указав две возможные даты и время для инспекции.

О решении осмотреть квартиру известят в течение 15 дней. А по результатам проверки, во время которой может вестись видеозапись, составят акт. Этой бумаги хватит, чтобы выписать человека.

«Вводится отдельное основание для снятия с регистрации лица, фактически не проживающего по месту регистрации. Если раньше нужно было его искать, просить «сняться» добровольно или через суд, что могло занять от 2-х месяцев до полугода, то с вступлением в силу этого закона достаточно будет акта проверки», — рассказал UBR.ua юрист Олег Огородник.

Нелегалов не тронут

Законодательная инициатива предусматривает сразу десять поводов для обязательной проверки факта проживания (проверка не должна превышать 30 календарных дней):

По заявлению собственника жилья о том, что некто там не проживает.

По заявлению одного из родителей, если ребенка (до 14 лет) безосновательно выписал второй родитель.

Если госорганы или местные власти, предприятия и организации любой формы собственности получили документальное подтверждение, что лицо не проживает по месту регистрации.

По поручению руководства школы проверить фактическое проживание ребенка.

При поступлении жалобы на регистрационные действия.

Если регистрация или выписка были хотя бы один раз аннулированы за последние 3 года.

Слишком частая перерегистрация (три раза за год).

Если ребенок зарегистрирован без родителей или других законных представителей.

Если есть подозрения о проживании в жилье больше трех семей (сопоставят фамилии, возраст, пол).

Указан несуществующий адрес и т.д.

Вместе с тем, самого собственника жилья, который фактически в нем проживает, проверять не разрешается.

«Законопроектом вводится совершенно новая система проверки места жительства, которая будет направлена только на проверку факта проживания лица, а не законности его пребывания на территории Украины (т.е. нелегалам переживать не следует)», — добавил Олег Огородник.

Самостоятельно снять с регистрации смогут на основании:

свидетельства о смерти или данных из реестра гражданского состояния;

по решению суда;

акта проверки факта проживания, которым установлено, что человек съехал, но не выписался должным образом (если выяснится, что он там никогда и не проживал, предыдущую регистрацию аннулируют).

Денис Вергун