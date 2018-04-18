Максим Литвинов: как застраховать свои инвестиции в возобновляемую энергетику?

Все больше компаний инвестируют в отрасль возобновляемой энергетики. Причиной этого является относительно быстрая и стабильная окупаемость проектов.

Однако данные объекты требуют значительных инвестиций, и зачастую люди вкладывают в проект все свободные деньги, подвергаясь риску потерять значительные сбережения в случае форс-мажорных ситуаций.

О том, как правильно обезопасить свои инвестиции, мы и поговорим в данной колонке. Один из самых действенных способов сохранения своих денег – страхование. Рассмотрим подробнее, как это сделать правильно и более эффективно.

Поставка оборудования

Первым этапом любой стройки является поставка оборудования. В ходе перевозки фотогальванических панелей, инвертеров, турбин или других составляющих существует множество рисков повреждения или кражи груза.

Лучшим вариантом является покупка полиса страхования грузов «от всех рисков» с опциональным расширением покрытия на этапы погрузки, промежуточного хранения и разгрузки, а также включением дополнительных расходов в размере 10 % для того, чтобы в случае убытка страховая компания возместила понесенные транспортные расходы, таможенные платежи, налоги и прочее.

Строительно-монтажные работы

После того, как оборудование поставлено, его нужно смонтировать на предварительно подготовленном участке. На этапе строительства есть ряд рисков, которые зависят от типа возобновляемого источника энергии.

Так, для солнечных станций самыми большими рисками являются убытки вследствие краж, затопления, града и бури.

Для ветровой энергетики угрозу представляют неправильное строительство фундамента, колонн, убытки при монтаже гондолы, молния, ошибки строителей при монтаже и подключении систем.

Малые ГЭС и биогазовые станции больше всего подвержены рискам ошибок при строительных и электромонтажных работах.

На данном этапе рекомендую покупку полиса страхования монтажных работ (EAR Insurance). Это комплексный продукт, разработанный в Германии, который предназначен для покрытия различных рисков во время строительных и электромонтажных работ.

Готовый объект

После ввода в эксплуатацию объекта и начала генерации электроэнергии по «зеленому» тарифу самое важное для любой компании – это ее стабильная работа, которая позволит окупить строительство и покрывать проценты по кредиту или займу.

Если мы рассмотрим причины поломок ветроэлектростанций на основании данных немецкого Института Фраунгофера, показанных на рисунке выше, то сможем для себя выделить основные риски, исходя из чего можем выбрать для себя подходящую страховую защиту.

На данном этапе рассмотрим ряд страховых продуктов, включающих классическое покрытие внешнего физического воздействия, поломку оборудования и потерю прибыли.

Основой для защиты от данных рисков является полис имущественного страхования на базе так называемых All Risks, то есть от всех рисков, кроме ряда стандартно прописанных исключений.

Очевидным преимуществом данного типа договора страхования является отсутствие поименованного списка рисков с рядом ограничений по каждому из них, а также условия, при которых страховая компания будет считать тот или иной случай страховым или же нестраховым.

Тем не менее, стоит подчеркнуть, что покрытие «от всех рисков» гарантирует возмещение убытков вследствие любого случайного и непредсказуемого внешнего физического воздействия на застрахованное имущество, но полностью исключает ущерб, связанный с внутренними поломками.

Для покрытия убытков от внутренних поломок необходимо расширить покрытие договора страхования имущества полисом страхования оборудования от поломок (Machinery Breakdown Insurance). В отличие от предыдущего покрытия он защищает от поломок оборудования, например, по причине ошибок персонала, дефектов установки оборудования, перенапряжения и т.п.

Для примера, рассмотрим попадание молнии в солнечную или ветровую станцию. Так, по имущественному договору будет покрыт урон от молнии, но страховая компания заплатит лишь за ту часть, которая непосредственно была подвержена тепловому воздействию, а вот по договору страхования поломки оборудования будут покрыты все убытки от индукционного воздействия молнии.

Однако вышеуказанные договоры покрывают только физический ущерб объекту, в то время как для отрасли возобновляемой энергетики очень важной статьей является недополученная прибыль.

При серьезных убытках она может измеряться миллионами гривен, а когда у предприятия есть обязательство выплачивать проценты по кредиту, может вообще привести к банкротству.

Чтобы избежать данных проблем, стоит подумать о расширении к договорам страхования, которое называется страхованием перерыва в бизнесе (Business Interruption Insurance). Этот продукт рассчитан на то, чтобы обеспечить возмещение как постоянных издержек, так и недополученной от генерации прибыли.

Важным моментом при данном виде страхования является определение периода покрытия. Так, например, не стоит приобретать расширение на год, и платить в два раз дороже, если на самом деле застрахованный объект можно восстановить всего за 3-4 месяца.

В целом западный подход к бизнесу рассматривает страхование как ключевой механизм защиты компании. Поэтому я уверен, что данные рекомендации позволят вам значительно обезопасить свои активы.

Максим Литвинов, специалист отдела имущественного страхования BritMark