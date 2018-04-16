Украинскому бизнесу готовят новый тариф на электроэнергию

В Украине разрабатывается новая модель тарифообразования на электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников. Вместо ныне действующего «зеленого тарифа» предлагается аукционная модель.

Сейчас возобновляемая энергетика, например, солнечные электростанции, работает по единому тарифу в 0,15 евро/кВтч.

«Мы предлагаем, чтобы потенциальные инвесторы предлагали свою цену, по которой они готовы были бы поставлять э/э после реализации проекта. Главная идея в том, чтобы за счет конкуренции проектов произошло снижение стоимости поставляемой энергии», — сообщил директор представительства ЕБРР Шевки Аджунер.

По его словам, ЕБРР вместе с украинским правительством и парламентариями работает над этой новой моделью. Чтобы, с одной стороны, упредить возникновение переизбытка мощностей, а с другой стороны — удешевить стоимость такой энергии для конечного потребителя.

Справка Finance.ua: