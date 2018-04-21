Германия стала лидером по импорту российского газа

За период с 1 января по 15 марта Германия показала самый большой прирост по объему импорта российского газа.

Об это сообщили в “Газпроме”.

“Самый большой прирост в абсолютном выражении — на 2,1 млрд кубометров — показала Германия. С начала года “Газпром” поставил в страну 18,6 млрд кубометров газа. В пересчете на год это 64,7 млрд кубометров газа, что, для сравнения, превышает производительность “Северного потока”, — сказал глава правления “Газпрома” Алексей Миллер.

Также отмечается, что за первые три с половиной месяца текущего года “Газпром” поставил 62,2 млрд кубометров газа в дальнее зарубежье, что на 6,3% или 3,7 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, импорт российского газа увеличили страны, которые ориентированы на проект “Северный поток-2”. Так, Австрия увеличила импорт на 74,5% (на 1,6 млрд кубометров), Нидерланды — на 108,9% (на 1,3 млрд кубометров), Франция — на 9,5% (на 0,3 млрд кубометров).