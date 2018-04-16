В Индии построят крупнейший в мире солнечный парк

Правительство штата Гуджарат в Индии выдало разрешение на строительство крупнейшего в мире солнечного парка в специальной инвестиционной зоне Dholera. Об этом пишет Times of India.

Мощность парка составит 5 ГВт, строительство должно быть закончено к 2022 году. Солнечный парк займет площадь в 11 тыс. гектаров вдоль Камбейского залива. Планируется, что объект даст региону более 20 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект превысит $4 млрд. Помимо этого, в регионе появится ветряной парк, с помощью которого регион будет добывать около 200 мегаватт электроэнергии.

Строительство нового солнечного парка в Индии согласовано в рамках энергетической политики страны, в рамках которой государство должно добывать 175 ГВт энергии. На сегодняшний день в Индии уже строят крупнейший в мире солнечный парк Pavagada Solar, мощность которого составит 2 ГВт.

Еще одна из крупнейших мировых солнечных электростанций — Benban Solar Park в Египте, общей мощностью около 2 ГВт, будет достроена только к концу 2019 года. При этом ее стоимость составляет только $800 млн.