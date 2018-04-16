На текущей неделе Bitcoin может достигнуть более 8500 долл.

На текущей неделе Bitcoin может достигнуть более 8500 долларов, несмотря на возможное снижение в начале недели, прогнозируют аналитики ГК FOREX CLUB.

За последние сутки курс Bitcoin укрепился на 0,19% до 8017,12 доллара, при рыночной капитализации 136,133 млрд долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum снизилась в цене на 0,58%. Капитализация Ethereum – 49,737 млрд долларов. Litecoin потерял 0,080% до 125,48 доллара. Капитализация Litecoin – 7,040 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 323,4, млрд долларов.

Рост курса Bitcoin на прошлой неделе был вызван несколькими причинами.

Во-первых, в США подходил к концу период подачи налоговых деклараций, и к концу недели большинство участников рынка успели подать отчётность.

Во-вторых, значительное влияние на стабилизацию торговых отношений между США и Китаем, который пошёл на уступки в торговых взаимоотношениях. Так, лидер КНР заявил, о намерении снижения тарифов на ввоз автомобилей, а также подчеркнул свои намерения об увеличении импорта из США в Китай, поощрении обмена технологиями, установлении более открытого банковского взаимодействия.

На этом фоне укрепились американские индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq почти на 2%. Цены на нефть марки Brent стремительно росли из-за сокращения объёмов предложения на рынке. Эскалация военного конфликта в Сирии приводит к увеличению напряжённости на Ближнем Востоке, и в случае дальнейшего развития конфликта есть риск осложнения экспорта нефти из региона.